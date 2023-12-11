Законопроект о криминализации контрабанды — подробности Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Верховная Рада на заседании 9 декабря приняла во втором чтении законопроект № 5420 о криминализации контрабанды.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

За соответствующий законопроект, внесенный в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 248 народных депутатов.

По словам нардепа, в принятом законопроекте были учтены правки от профильного комитета, на которых настаивал бизнес. Соответственно, пороги для товарной контрабанды предлагается приподнять в 5 раз, а пороги для подакцизных поднять вдвое.

«Вступление в силу (криминализации) товарной (контрабанды) откладывают до середины 2024 года. Как я и говорил, это дедлайн по (меморандуму с) МВФ о перезагрузке БЭБ», — отметил Железняк.

Кроме того, были учтены многочисленные пожелания бизнеса, что квалификация действий как преступления может происходить только при наличии умысла. Также существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по «контрабандным» статьям за предоставление документов с ложными сведениями.

«В измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также влиять на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования», — подчеркнул Железняк.

При голосовании поправки в текст, поданный комитетом ко второму чтению в Раду, не вносили, однако сам текст на сайте парламента пока отсутствует.

Нардеп добавил, что принятие законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году.

Економічна Правда По материалам:

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