Закон США о снижении инфляции поможет изменить ситуацию с климатом, — Международное энергетическое агентство — Finance.ua
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Закон США о снижении инфляции поможет изменить ситуацию с климатом, — Международное энергетическое агентство

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В Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили во вторник, что новое законодательство Соединенных Штатов, направленное на борьбу с внутренней инфляцией, является важнейшим климатическим соглашением со времен Парижского соглашения.
Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, выступая на панели по энергетической безопасности на Всемирном экономическом форуме, сказал, что Закон о снижении инфляции будет способствовать инвестициям в экологически чистую энергию.
Он сказал, что энергетическая безопасность — это на сегодняшний день крупнейший двигатель климатических инвестиций.
«Сейчас самый большой драйвер развития ВИЭ — энергетическая безопасность... Долгосрочные решения проблем энергетической безопасности связаны с чистой энергетикой», — сказал он на сессии «Освоение новой энергетической экономики» на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отметив, что рост в зеленой энергетики по итогам 2022 года составил 25% в годовом выражении.
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Вики Голлуб, исполнительный директор американской нефтедобывающей компании Occidental Petroleum Corp, назвала этот акт одним из самых трансформационных законопроектов, когда-либо подписанных.
«Субсидии очень важны для развития новых технологий», — отметила она на ВЭФ.
Кроме того, добавил глава МЭА, если в 2019 году из 100 автомобилей на рынках Европы, США и Китая было всего три электрокара, то в 2022 году их количество выросло до 30, а в 2040 году на 100 автомобилей придется 50 электрокаров.
Аналитики МЭА в докладе Renewables 2022 ожидают, что мощность возобновляемых источников энергетики в мире вырастет с 2022 по 2027 год на 2,4 тысяч ГВт. При этом к началу 2025 года возобновляемые источники энергии станут основными для производства электроэнергии, на них придется более 90% общего производства.
По материалам:
finance.yahoo.com
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