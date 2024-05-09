«Закон о зэках»: Арахамия рассказал, скольких могут мобилизовать — Finance.ua

«Закон о зэках»: Арахамия рассказал, скольких могут мобилизовать Сегодня 09:44

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, скольких людей могут мобилизовать в рамках «закона о зэках». Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о принятом в настоящее время законе.

«Сегодня принят закон, так называемый, внутреннее его название — о мобилизации зэков, мы так называем… Создает возможности для Сил обороны привлекать людей, отбывающих наказание в тюрьмах», — отметил Арахамия.

Он пояснил, что рекрутеры будут индивидуально решать, с кем военные хотят заключить контракт.

«Потом берется отношение от командира воинской части, который их будет привлекать. Затем с этими уже документами и фактически подписанным контрактом они идут в суд. Суд принимает решение об условно-досрочном освобождении от наказания. И они этапируются», — рассказал депутат.

Арахамия уточнил, что это этапирование в воинскую часть для прохождения службы в Вооруженных Силах Украины осуществляется с помощью Национальной гвардии.

«Ресурс — где-то 15−20 тысяч (заключенных. — Ред.). Это общий ресурс, который может подпадать под эти критерии. Сколько из них подпишет непосредственно контракт — мы не знаем. Это же с согласия обеих сторон. Ориентируемся, что это будет не менее нескольких тысяч человек, скажем так», — заметил парламентарий.

Он объяснил, что оценки очень условные, потому что раньше такого еще не производилось. Арахамия также выразил надежду, что уже на этой неделе закон поступит на подпись президенту и будет опубликован.

«Главное управление разведки — они первые сказали, что они будут с этим работать. Они уже знают, уже даже имеют какие-то наработки с людьми. И будем смотреть», — сказал депутат.

УНІАН По материалам:

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