Закон о списании кредитов введен в действие: как это будет работать — Finance.ua

Закон о списании кредитов введен в действие: как это будет работать Сегодня 15:13 — Кредит&Депозит

Закон о списании кредитов введен в действие: как это будет работать

В Украине 28 января 2023 года введены в действие изменения в Закон «О потребительском кредитовании» с целью поддержки заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии рф.

Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.

Что предлагается лицам, имущество которых было уничтожено или получило повреждения вследствие вооруженной агрессии рф:

приостановка обязанности возвращать кредит, предметом которого является недвижимое имущество;

аннулирование задолженности по кредиту, обеспеченному жильем (только по уничтоженному имуществу);

аннулирование задолженности по кредиту, обеспеченному автомобилем (только по уничтоженному имуществу).

Когда заемщик может воспользоваться правом на приостановку обязанности возвращать кредит?

1. Заемщиком взят кредит по договору:

о потребительском кредите, то есть кредит, предоставляемый финансовым учреждением (а не просто физическим или юридическим лицом) заемщику на приобретение товаров/работ/услуг для удовлетворения собственных потребностей, т.е.

▪️ с предпринимательской деятельностью;

▪️ независимой профессиональной деятельностью;

▪️ исполнением обязанностей наемного работника, или

другим договором, предусмотренным ч. 2 ст. 3 настоящего Закона «О потребительском кредитовании».

2. Кредит имеет один из нижеуказанных предметов обеспечения (т.е. заемщик при взятии кредита гарантировал, что в случае, если он не вернет кредит, кредитор сможет удовлетворить свои требования за счет этого вида недвижимого имущества):

квартира;

другое жилое помещение в здании;

частный жилой дом;

садовый или дачный дом;

объект незавершенного жилищного строительства.

3. Предмет обеспечения должен также соответствовать хотя бы одному из следующих признаков:

расположен на временно оккупированной территории, или на территориях, на которых ведутся военные (боевые) действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями россии, определенных Кабмином;

поврежден в результате вооруженной агрессии рф, то есть может быть восстановлен исключительно путем капитального ремонта или реконструкции;

уничтожен вследствие вооруженной агрессии рф, то есть восстановление путем текущего или капитального ремонта или реконструкции невозможно или экономически нецелесообразно.

Каков порядок?

В период действия в Украине военного положения и в течение 90 дней после его прекращения или отмены заемщик имеет право подать кредитору:

оригинал заявления о приостановлении уплаты денежного обязательства: основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей (можно подать лично или направить по почте или электронной почте, при подписании электронной подписью);

оригинал или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт повреждения или уничтожения недвижимого имущества в результате вооруженной агрессии рф (можно подать лично или отправить по почте).

В случае исключения территории, на которой находится недвижимое имущество, из перечня территорий, на которых ведутся военные (боевые) действия, или территорий, временно оккупированных рф, заемщик обязуется подать документы, подтверждающие факт повреждения или уничтожения недвижимого имущества, в течение 90 дней со дня такого исключения.

Как быть, если имущество было уничтожено не на территории из Перечня?

Заемщик также имеет право на приостановку обязанности возвращать кредит (в случае соблюдения вышеописанных условий), но вместе с заявлением на имя кредитора о приостановлении сразу должен предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт повреждения или уничтожения недвижимого имущества в результате вооруженной агрессии рф.

Когда будет возобновлена обязанность возвращать кредит:

со дня получения заемщиком компенсации от государства за поврежденное или уничтоженное имущество, являющееся предметом обеспечения по кредиту;

со дня восстановления такого имущества за счет государства.

Об этих обстоятельствах необходимо уведомить кредитодателя в течение 10 рабочих дней со дня получения компенсации или документального признания такого имущества восстановленным (но не позднее чем через 180 дней после дня прекращения/отмены военного положения в Украине).

После возобновления обязанности возвращать кредит, у заемщика будет отсутствовать обязанность возвращать начисленные, но не уплаченные проценты, комиссию и другие платежи за период с 24 февраля 2022 г. до даты возобновления обязательства при условии, что он вовремя сообщил кредитодателю о получении компенсации от государства или восстановлении своего имущества.

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