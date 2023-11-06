Заключение трудового договора о дистанционной работе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Заключение трудового договора о дистанционной работе

Казна и Политика
15
Заключение трудового договора о дистанционной работе
Заключение трудового договора о дистанционной работе
Трудовой договор о дистанционной работе — отдельный вид трудового договора, на основании которого работник будет выполнять определенную работу (трудовую функцию) вне места нахождения работодателя с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Об этом пишет Кадровик.
При заключении трудового договора о дистанционной работе между работником и работодателем возникают трудовые отношения и на работника распространяются социальные, экономические и другие гарантии, предусмотренные трудовым законодательством (право на ежегодный оплачиваемый отпуск, временную нетрудоспособность, ежемесячную заработную плату не ниже установленного законом минимального размера).
Для заключения договора о дистанционной работе необходимо:
  • получить от трудоустраивающегося документы для принятия на работу (трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, паспорт, документ об образовании, военно-учетный документ, документ о состоянии здоровья и т. п.);
  • получить заявление о принятии на работу с указанием дистанционной работы;
  • подписать письменный трудовой договор о дистанционной работе;
  • выдать приказ о принятии на дистанционную работу и ознакомить с ним работника;
  • уведомить ГНС о принятии на работу работника;
  • по желанию работника произвести запись в трудовую книжку (без указания о дистанционной работе);
  • ознакомить работника с условиями трудового договора, разъяснить права и обязанности, условия труда, определить способ ознакомления с приказами и распоряжениями — статья 29 Кодекс законов о труде Украины.
В договоре о дистанционной работе следует предусмотреть порядок организации удаленной работы, а именно подчиненность, период отключения (перерыв), сроки и порядок подачи отчетов о выполненной работе, порядок и частоту проверки электронной почты и т. д.).
«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке. На конференции мы раскроем все секреты успешного инвестирования и представим конкретные примеры того, как другие люди уже заработали на своих инвестициях. Без «заумных» профессиональных терминов, простыми словами и на практических примерах наши эксперты покажут, как использовать возможности начинающим, не переплачивая за «опыт»!

⚡️ Программа и регистрация

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.