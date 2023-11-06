Заключение трудового договора о дистанционной работе — Finance.ua

Заключение трудового договора о дистанционной работе Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Заключение трудового договора о дистанционной работе

Трудовой договор о дистанционной работе — отдельный вид трудового договора, на основании которого работник будет выполнять определенную работу (трудовую функцию) вне места нахождения работодателя с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Об этом пишет Кадровик.

При заключении трудового договора о дистанционной работе между работником и работодателем возникают трудовые отношения и на работника распространяются социальные, экономические и другие гарантии, предусмотренные трудовым законодательством (право на ежегодный оплачиваемый отпуск, временную нетрудоспособность, ежемесячную заработную плату не ниже установленного законом минимального размера).

Для заключения договора о дистанционной работе необходимо:

получить от трудоустраивающегося документы для принятия на работу (трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, паспорт, документ об образовании, военно-учетный документ, документ о состоянии здоровья и т. п. );

); получить заявление о принятии на работу с указанием дистанционной работы;

подписать письменный трудовой договор о дистанционной работе;

выдать приказ о принятии на дистанционную работу и ознакомить с ним работника;

уведомить ГНС о принятии на работу работника;

по желанию работника произвести запись в трудовую книжку (без указания о дистанционной работе);

ознакомить работника с условиями трудового договора, разъяснить права и обязанности, условия труда, определить способ ознакомления с приказами и распоряжениями — статья 29 Кодекс законов о труде Украины.

В договоре о дистанционной работе следует предусмотреть порядок организации удаленной работы, а именно подчиненность, период отключения (перерыв), сроки и порядок подачи отчетов о выполненной работе, порядок и частоту проверки электронной почты и т. д. ).

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