Заказ наличных денег в кассе банка: когда банк нужно уведомить заранее? — Finance.ua
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Заказ наличных денег в кассе банка: когда банк нужно уведомить заранее?

Вчера 16:44Личные финансы
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Кредобанк просит клиентов, желающих получить большую сумму наличных денег в кассе банка, заранее сообщить об этом отделению банка, в котором планируете снять средства.
Следовательно, согласно временному нововведению, если вам необходимо снять со счета крупную сумму наличных денег, закажите ее в отделении банка:
— за 2 дня до прихода, если хотите снять гривну;
— за 3 дня до прихода, если вы хотите снять иностранную валюту.
Вы можете получить наличные в кассе банка без предварительного уведомления банка, если планируете снять не более:
— 50 000 гривен в национальной валюте;
— 3 000 долларов США;
— 3 000 евро;
— 3 000 польских злотых;
— а также металлы: не более 10 г золота или не более 10 г серебра в форме банковских слитков.
Уведомить банк о необходимости снятия наличных можно через контакт-центр 0-800-500-850 или позвонив непосредственно в отделение Кредобанка.
По материалам: Кредобанк
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