Заказ наличных денег в кассе банка: когда банк нужно уведомить заранее? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Заказ наличных денег в кассе банка: когда банк нужно уведомить заранее?

Вчера 16:44 — Личные финансы

Кредобанк просит клиентов, желающих получить большую сумму наличных денег в кассе банка, заранее сообщить об этом отделению банка, в котором планируете снять средства.

Следовательно, согласно временному нововведению, если вам необходимо снять со счета крупную сумму наличных денег, закажите ее в отделении банка:

— за 2 дня до прихода, если хотите снять гривну;

— за 3 дня до прихода, если вы хотите снять иностранную валюту.

Вы можете получить наличные в кассе банка без предварительного уведомления банка, если планируете снять не более:

— 50 000 гривен в национальной валюте;

— 3 000 долларов США;

— 3 000 евро;

— 3 000 польских злотых;

— а также металлы: не более 10 г золота или не более 10 г серебра в форме банковских слитков.

0-800-500-850 или позвонив непосредственно в Уведомить банк о необходимости снятия наличных можно через контакт-центрили позвонив непосредственно в отделение Кредобанка

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью