Закарпатское вино получило официальное географическое указание — Finance.ua

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Закарпатское вино получило официальное географическое указание

Фондовый рынок
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Закарпатское вино получило официальное географическое указание
Закарпатское вино получило официальное географическое указание
Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание — «Закарпатье/Закарпатское вино».
Об этом сообщает Минэкономики.
Это указание будет использоваться для белых, розовых и красных вин, производимых на территории юго-западной части Закарпатской области, где Паннонская равнина переходит в склоны Карпат.
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«Это событие знаковое не только для Закарпатского региона, но и для всей Украины, подчеркивая уникальность украинской культуры и способствуя ее популяризации на международной арене. Регистрация географического указания „Закарпатье/Закарпатское вино“ открывает новые возможности для украинских производителей и способствует признанию нашей страны как винодельческой нации», — отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратив.
Ранее Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности «Укрвинпром» внесла в соответствующий Реестр США виноградарско-винодельческие зоны, что дало Украине официальное признание как страны виноделия. Также сейчас на регистрации находится бренд «Wine of Ukraine», который будет способствовать повышению международного признания украинских вин.
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Наравне с такими брендами, как Кава (каталонское игристое вино) и Просекко (производится только в 9 провинциях Италии), украинское закарпатское вино имеет шанс стать высококачественным продуктом с сложившимися традициями производства, который выйдет на европейский рынок и будет представлять Украину на международной арене.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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