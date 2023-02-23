Испания отменяет ограничения на жидкости в ручной клади: разрешат брать в самолет вино — Finance.ua

Испания отменяет ограничения на жидкости в ручной клади: разрешат брать в самолет вино Сегодня 07:17

Власти Испании планируют с 2024 года разрешить пассажирам провозить в ручной клади более 100 мл жидкостей без каких-либо ограничений через ряд аэропортов страны.

Согласно заявлению Государственной компании Aena, отвечающей за аэропорты в Испании, уже в следующем году ограничения на жидкости будут отменены в аэропортах Мадрид-Бахарас и Барселона-Эль-Прат, после того как там установят специальные 3D X-ray сканеры, сообщает SchengenVisaInfo

После этого технологию планируют внедрить в аэропортах Пальма-де-Майорка, а также Малага-Коста-дель-Соль с 2025 года, а в 2026 году — в Гран-Канарии, Тенерифе-Сур, Фуэртевентуре и других.

Среди прочего, новые правила позволят пассажирам провозить бутылки вина или оливкового масла в ручной клади.

Также после введения новой системы путешественники смогут оставлять электронику в своем багаже, который можно будет взять в салон самолета.

При этом Aena заявила, что сделает значительные инвестиции в систему обнаружения взрывчатых веществ для ручной клади (EDSCB), предназначенную для создания трехмерного изображения содержимого чемоданов. Новый проект призван сэкономить время путешественников без ущерба безопасности в аэропортах.

Власти Испании ввели действующие правила в отношении жидкостей в ручной клади в 2006 году после неудачного террористического сговора на рейсах из Лондона. С тех пор ограничение в 100 мл распространяется не только на жидкости, но и на гели, пасты и эмульсии.

УНІАН По материалам:

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