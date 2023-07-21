Закачка газа к следующей зиме идет по плану и даже больше — «Нафтогаз» — Finance.ua
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Закачка газа к следующей зиме идет по плану и даже больше — «Нафтогаз»

Энергетика
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По состоянию на 19 июля 2023 г. в украинских подземных хранилищах уже хранилось 11,7 млрд куб. м газа, этот объем соответствует плану подготовки запасов голубого топлива к следующей зиме.
Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
«От старта сезона закачки в 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд куб. м газа. Этот уровень соответствует аналогичному периоду 2022 года. В целом подготовка запасов газа к следующей зиме идет по плану», — подчеркнул председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
«В июле мы закачали даже больше газа, чем предполагалось», — добавил он.
Глава «Нафтогаза» отметил, что это очень хороший результат, учитывая, что потребление газа во II квартале 2023 года увеличилось по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 13%.
Рост уровня потребления газа обусловлен многими факторами, в том числе постепенным восстановлением экономики нашей страны.
«Но, как мы видим по имеющимся данным, нам все равно удается достигать всех поставленных целей в рамках подготовки к следующей зиме», — сказал Алексей Чернышев.
По материалам:
Економічна Правда
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