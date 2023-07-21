Закачка газа к следующей зиме идет по плану и даже больше — «Нафтогаз» Сегодня 12:23 — Энергетика

По состоянию на 19 июля 2023 г. в украинских подземных хранилищах уже хранилось 11,7 млрд куб. м газа, этот объем соответствует плану подготовки запасов голубого топлива к следующей зиме.

Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

«От старта сезона закачки в 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд куб. м газа. Этот уровень соответствует аналогичному периоду 2022 года. В целом подготовка запасов газа к следующей зиме идет по плану», — подчеркнул председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

«В июле мы закачали даже больше газа, чем предполагалось», — добавил он.

Глава «Нафтогаза» отметил, что это очень хороший результат, учитывая, что потребление газа во II квартале 2023 года увеличилось по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 13%.

Рост уровня потребления газа обусловлен многими факторами, в том числе постепенным восстановлением экономики нашей страны.

«Но, как мы видим по имеющимся данным, нам все равно удается достигать всех поставленных целей в рамках подготовки к следующей зиме», — сказал Алексей Чернышев.

Економічна Правда По материалам:

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