Задолженность перед производителями «зеленой» энергии превысила 22 млрд грн — Finance.ua

Задолженность перед производителями «зеленой» энергии превысила 22 млрд грн Сегодня 15:44 — Энергетика

Задолженность перед производителями «зеленой» энергии превысила 22 млрд грн

Долг компании «Укрэнерго» перед инвесторами в зеленую энергетику составляет 22,1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную справку госпредприятия «Гарантированный покупатель».

При этом предприятие также сообщает, что доля выплат за электроэнергию из возобновляемых источников по итогам 2024 года составила 79,6%. То есть более 20% средств предприятия зеленой энергетики не получили.

По данным Гарпока, значительная задолженность остается не выплаченной за 2022 год — уровень расчетов составляет всего 62,2%.

Вместе с тем указывается, что долгов за производимую в стране зеленую электроэнергию за 2021 и 2023 год почти нет. Уплачено 99,7% и 95,3% средств соответственно.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые постоянно увеличиваются.

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