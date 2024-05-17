Задача Правительства: что должно работать при отключении электричества — Finance.ua

Задача Правительства: что должно работать при отключении электричества Сегодня 16:45 — Энергетика

Задача Правительства: что должно работать при отключении электричества

Министерству инфраструктуры и Фонду энергоэффективности поручено вместе с местными руководителями проработать программы обеспечения минимальной энергетической независимости громад и отдельных многоквартирных домов.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Должна быть обеспечена работа лифтов, помп для водоснабжения на верхние этажи. Отдельная работа по генераторам и солнечным панелям», — сказал он.

Как отметил Шмыгаль, один из ключевых элементов усиления нашей энергетической устойчивости — это энергоэффективность.

По его словам, ОСМД могут получить компенсацию от Фонда энергоэффективности за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления.

«Важно, что это гранты в размере до 2 млн гривен. То есть государство дает средства, чтобы люди улучшали условия своего энергообеспечения. Местные власти должны также активно включаться во все эти процессы», — сказал он.

Напомним, после российских обстрелов электростанций Украины весной 2024 года образовался дефицит электроэнергии, который только ухудшится летом. В мае уже начались отключения света для населения.

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