Задача Правительства: что должно работать при отключении электричества — Finance.ua

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Задача Правительства: что должно работать при отключении электричества

Энергетика
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Задача Правительства: что должно работать при отключении электричества
Задача Правительства: что должно работать при отключении электричества
Министерству инфраструктуры и Фонду энергоэффективности поручено вместе с местными руководителями проработать программы обеспечения минимальной энергетической независимости громад и отдельных многоквартирных домов.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Должна быть обеспечена работа лифтов, помп для водоснабжения на верхние этажи. Отдельная работа по генераторам и солнечным панелям», — сказал он.
Как отметил Шмыгаль, один из ключевых элементов усиления нашей энергетической устойчивости — это энергоэффективность.
По его словам, ОСМД могут получить компенсацию от Фонда энергоэффективности за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления.
«Важно, что это гранты в размере до 2 млн гривен. То есть государство дает средства, чтобы люди улучшали условия своего энергообеспечения. Местные власти должны также активно включаться во все эти процессы», — сказал он.
Напомним, после российских обстрелов электростанций Украины весной 2024 года образовался дефицит электроэнергии, который только ухудшится летом. В мае уже начались отключения света для населения.
По материалам:
РБК-Україна
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