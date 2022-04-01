Забрали вилки и сервизы: оккупанты ограбили Чернобыльскую АЭС перед тем, как отступить — Finance.ua
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Забрали вилки и сервизы: оккупанты ограбили Чернобыльскую АЭС перед тем, как отступить

Вчера 16:18Криминал
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Оккупационные войска россии перед тем, как 31 марта покинуть Чернобыльскую атомную электростанцию, занялись мародерством.
Об этом сообщил в эфире совместного информационного марафона глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.
Он рассказал, что перед уходом оккупанты заставили работников ЧАЭС подписать акт приема-передачи станции. И угрожали, что если этого не произойдет, они заберут сотрудников с собой в беларусь. А после подписания акта оккупанты занялись мародерством на ЧАЭС.
«Начали выносить ценные вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке Чернобыльской АЭС, и частично выезжать... Они разворовали более-менее ценные вещи: компьютеры, какие-то кофеварки, чайники... Оккупанты в машину даже загрузили сервизы, вилки, ложки, тарелки, которые были в отеле», — рассказывает Крамаренко.
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Он отметил, что в настоящее время на ЧАЭС находятся 59 работников станции. Они осмотрели территорию станции — российских оккупантов не обнаружили. Но за пределы ЧАЭС не выходили, ведь там может быть опасно, в частности, заминирована территория.
Отметим, в МАГАТЭ 31 марта сообщили, что готовятся в ближайшие дни отправить свою миссию на ЧАЭС и сейчас консультируются по этому поводу с украинскими властями.
Вечером 31 марта Государственное агентство Украины по управлению Зоной отчуждения сообщило, что российско-оккупационные войска покинули площадку Чернобыльской атомной электростанции.
российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС еще 24 февраля — в первый день полномасштабного вторжения россии в Украину.
По материалам: hromadske.tv
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