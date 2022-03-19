Бельгия откладывает на 10 лет отказ от АЭС из-за войны в Украине — Finance.ua
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Бельгия откладывает на 10 лет отказ от АЭС из-за войны в Украине

Сегодня 11:14Энергетика
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Бельгия решила отложить на десять лет планируемый на 2025 год поэтапный отказ от ядерной энергетики.
Об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
«Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух последних ядерных реакторов на десять лет», — пишет он.
Напомним, российское вторжение в Украину привело к росту мировых цен на энергоресурсы. Дополнительно рост цен подтолкнули планы стран Запада отказаться от потребления нефти и газа из рф.
Напомним, Европейская комиссия до середины мая обнародует предложение о постепенном отказе от российского газа, нефти и угля до 2027 года.
При этом там планируется подготовить варианты ограничения влияния роста цен на газ.
В свою очередь, США еще в начале марта объявили об остановке импорта российской нефти и газа. Это означает, что новые контракты на закупку сырой нефти и определенных нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля будут запрещены немедленно, в то время как действующие контракты должны быть расторгнуты в течение 45 дней.
По материалам: Європейська правда
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