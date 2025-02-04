За январь Украина импортировала почти вдвое меньше электроэнергии — Finance.ua
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За январь Украина импортировала почти вдвое меньше электроэнергии

Энергетика
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За январь Украина импортировала почти вдвое меньше электроэнергии
За январь Украина импортировала почти вдвое меньше электроэнергии
В течение января 2025 года Украина уменьшила импорт электроэнергии по сравнению с предыдущим месяцем — декабрем 2024 года — на 56%, однако импортировала почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Такие данные мониторинга опубликовало отраслевое издание ExPro.
Так, в январе этого года импорт электроэнергии снизился до около 189 тыс. МВт-час. А вот если сравнивать поставки с январем 2024 года, то импорт электроэнергии вырос более чем на 50%.
За январь Украина импортировала почти вдвое меньше электроэнергии
Больше всего поставок электроэнергии было осуществлено из Польши — 30%. Что касается других стран, то на Венгрию приходится 25,5% общего импорта, еще почти 25% поставила Словакия. При этом эксперты отмечают, что импорт сократился по всем направлениям.
Сокращение импорта, вероятно, было обусловлено в том числе улучшением ситуации в энергосистеме, уменьшением потребления и достаточностью ресурса от внутренних производителей.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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