За январь Украина импортировала почти вдвое меньше электроэнергии — Finance.ua

За январь Украина импортировала почти вдвое меньше электроэнергии Сегодня 05:05 — Энергетика

За январь Украина импортировала почти вдвое меньше электроэнергии

В течение января 2025 года Украина уменьшила импорт электроэнергии по сравнению с предыдущим месяцем — декабрем 2024 года — на 56%, однако импортировала почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Такие данные мониторинга опубликовало отраслевое издание ExPro

Так, в январе этого года импорт электроэнергии снизился до около 189 тыс. МВт-час. А вот если сравнивать поставки с январем 2024 года, то импорт электроэнергии вырос более чем на 50%.

Больше всего поставок электроэнергии было осуществлено из Польши — 30%. Что касается других стран, то на Венгрию приходится 25,5% общего импорта, еще почти 25% поставила Словакия. При этом эксперты отмечают, что импорт сократился по всем направлениям.

Сокращение импорта, вероятно, было обусловлено в том числе улучшением ситуации в энергосистеме, уменьшением потребления и достаточностью ресурса от внутренних производителей.

Дзеркало Тижня По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.