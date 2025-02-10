За январь 2025 года товарооборот Украины составил $8,7 млрд — Finance.ua

За январь 2025 года товарооборот Украины составил $8,7 млрд
В январе 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,5 млрд, а экспортировали — на $3,2 млрд.
При этом налогооблагаемый импорт составил $4,1 млрд, что составляет 74% от общих объемов импортированных товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе 2025 года составила 0,49 долл./кг.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай — $1,4 млрд,
- Польша — $487 млн
- Турция — $389 млн.
Экспортировали из Украины больше всего:
в Польшу — на $352 млн,
Италию — на $205 млн,
Испанию — на $202 млн.
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