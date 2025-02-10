За январь 2025 года товарооборот Украины составил $8,7 млрд — Finance.ua
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За январь 2025 года товарооборот Украины составил $8,7 млрд

Казна и Политика
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За январь 2025 года товарооборот Украины составил $8,7 млрд
За январь 2025 года товарооборот Украины составил $8,7 млрд
В январе 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,5 млрд, а экспортировали — на $3,2 млрд.
При этом налогооблагаемый импорт составил $4,1 млрд, что составляет 74% от общих объемов импортированных товаров.
За январь 2025 года товарооборот Украины составил $8,7 млрд
Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе 2025 года составила 0,49 долл./кг.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
  • Китай — $1,4 млрд,
  • Польша — $487 млн
  • Турция — $389 млн.
Экспортировали из Украины больше всего:
в Польшу — на $352 млн,
Италию — на $205 млн,
Испанию — на $202 млн.
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По материалам:
Finance.ua
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