За время пандемии в мире появилось полтысячи новых миллиардеров — Finance.ua

За время пандемии в мире появилось полтысячи новых миллиардеров

Сегодня 18:01 — Мир

За время пандемии в мире появилось полтысячи новых миллиардеров, freepik.com

С начала пандемии коронавируса в 2020 году в мире появилось 573 новых миллиардера, а их совокупное состояние увеличилось за это время на $3,78 трлн и составляет $12,7 трлн. Это составляет 13,9% от общемирового ВВП.

Таковы данные благотворительной организации Oxfam.

В своем исследовании Oxfam использовала данные целого ряда исследований, в том числе проведенных Всемирным банком, а также цифры из рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes.

Таким образом, каждые 30 часов в мире появляется новый миллиардер, и теперь их общее количество составляет 2668 человек. В то же время каждые 33 часа 1 млн человек переходят в категорию крайней бедности, то есть живут менее чем на $1,9 в день, отмечают авторы доклада.

«Благополучие 10 самых богатых людей в мире равно состоянию 40% беднейшего населения планеты, или 3,1 млрд человек, а состояние 20 самых богатых людей на планете превышает ВВП всех стран к югу от Сахары», — говорится в сообщении.

Общее благосостояние миллиардеров с активами в продуктовом и энергетическом секторе увеличивается на $1 млрд каждые двое суток, а за последние два года показатель вырос на $453 млрд. Пять крупнейших энергетических компаний мира (BP, Shell, TotalEnergies, Exxon и Chevron) зарабатывают $2, 6 тыс. чистой прибыли в секунду. В продовольственном секторе за время пандемии появилось 62 новых миллиардера, в фармацевтическом — 40.

«Самые богатые и могущественные люди зарабатывают на боли и страданиях. Они платят щедрые бонусы и дивиденды, при этом платя меньше налогов. Рост богатства и рост бедности — две стороны одной медали и доказательство, что наша экономическая система функционирует так же, как и задумывали ее богатые и могучие люди», — отметила исполнительный директор Oxfam Габриэла Буше.

Oxfam снова призвала правительства мира срочно ввести новые налоги на миллиардеров, включая единоразовый налог в пользу населения, которое больше всего страдает от роста цен на продукты и топливо, а также временный налог на сверхприбыли международных компаний в размере 90%.

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