За восемь месяцев Украина сократила импорт сала на 12,9% — Finance.ua
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За восемь месяцев Украина сократила импорт сала на 12,9%

Казна и Политика
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За восемь месяцев Украина сократила импорт сала на 12,9%
За восемь месяцев Украина сократила импорт сала на 12,9%
В январе-августе 2023 года Украина импортировала 16,2 тыс. тонн сала, свиного жира и жира птицы — на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
В денежном эквиваленте закупки за рубежом составили $17,6 млн, что на 18,1% меньше, чем за восемь месяцев 2022 года.
При этом в августе 2023 года Украина увеличила объем импорта до 2,3 тыс. тонн сала и жира на сумму $2,9 млн.
Главными поставщиками этой продукции были Польша (43,3%), Нидерланды (22,1%) и Испания (12,4%).
По материалам:
Finance.ua
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