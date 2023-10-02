За восемь месяцев Украина сократила импорт сала на 12,9% — Finance.ua

За восемь месяцев Украина сократила импорт сала на 12,9% Сегодня 04:53 — Казна и Политика

За восемь месяцев Украина сократила импорт сала на 12,9%

В январе-августе 2023 года Украина импортировала 16,2 тыс. тонн сала, свиного жира и жира птицы — на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает AgroTimes со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В денежном эквиваленте закупки за рубежом составили $17,6 млн, что на 18,1% меньше, чем за восемь месяцев 2022 года.

При этом в августе 2023 года Украина увеличила объем импорта до 2,3 тыс. тонн сала и жира на сумму $2,9 млн.

Главными поставщиками этой продукции были Польша (43,3%), Нидерланды (22,1%) и Испания (12,4%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.