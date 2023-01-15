За три месяца «таможенного безвиза» оформлено более 700 транзитных деклараций — Finance.ua

За три месяца «таможенного безвиза» оформлено более 700 транзитных деклараций Сегодня 05:24 — Казна и Политика

С начала действия положения Конвенции о процедуре совместного транзита («таможенного безвиза») оформлено более 700 транзитных деклараций.

Об этом сообщает Гостаможслужба в Телеграме

«Более 700 транзитных деклараций оформлено за 3 месяца „таможенного безвиза“. Украинские экспортеры охотно пользуются преимуществами процедуры совместного транзита, с каждым месяцем количество деклараций T1 уверенно растет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с запуска так называемого «таможенного безвиза» — в течение октября-декабря 2022 оформлено 444 транзитные декларации на выезд из Украины. Количество оформленных деклараций росло с 22 в октябре до 285 в декабре, то есть почти в 13 раз.

В течение октября-декабря 2022 года на въезд в Украину оформлено 264 декларации под процедурой совместного транзита.

Инфографика: Гостаможслужба

Напомним, 1 октября в Украине заработали положения Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS).

«Таможенный безвиз» — это более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. Это одно из ключевых направлений постройки в Украине удобной и прозрачной таможни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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