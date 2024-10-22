За три квартала 2024 года кредиторы банков в управлении Фонда получили 1,9 млрд грн — Finance.ua
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За три квартала 2024 года кредиторы банков в управлении Фонда получили 1,9 млрд грн

Фондовый рынок
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В течение января — сентября 2024 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидацию которых осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд), составила 1,9 млрд грн.
Из этих средств 81,4 млн грн получили кредиторы 4-го (физлица и ФЛП свыше гарантированной суммы), 576,2 млн грн — кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка, которые являются лицами, не связанными с банком). Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.
Кроме того, из указанной суммы за три квартала 2024 года более 1 млрд грн направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам.
В общей сложности за время деятельности Фонда по состоянию на 1 октября 2024 года ликвидируемые банки удовлетворили требования кредиторов на 70,6 млрд грн, из которых свыше 18,0 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн — Национальному банку Украины (в том числе за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).
Справочно. Детализированные ежемесячные данные о погашении требований кредиторов неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда, публикуются на Официальном сайте Фонда в разделе: «Банки в управлении Фонда» — «Расчеты с кредиторами банков в управлении Фонда».
По материалам:
Finance.ua
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