За сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч — Finance.ua

За сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч Сегодня 09:48 — Аграрный рынок

За сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч

В Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекции из-за того, что российская делегация продолжает тормозить проверку загруженных зерном судов.

«Если мы говорим о простое хендисайза судна от 25 тыс. т (груза. — Ред.), то трейдеры перед новым годом называли цену от $20 тысяч за простой за сутки», — об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Министр добавил, что ущерб от простоя в первую очередь терпят украинские аграрии, которые теряют несколько десятков долларов на тонне зерна.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, в Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекции.

«российская делегация продолжает тормозить инспекции и отказывается работать после 15.30. Из 81 заявленного на участие в Инициативе судна зарегистрировали всего 2», — говорится в сообщении ведомства.

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Діло По материалам:

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