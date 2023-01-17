За сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч — Finance.ua
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За сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч

Аграрный рынок
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За сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч
За сутки простоя судна с украинской агропродукцией в Босфоре трейдеры теряют от $20 тысяч
В Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекции из-за того, что российская делегация продолжает тормозить проверку загруженных зерном судов.
«Если мы говорим о простое хендисайза судна от 25 тыс. т (груза. — Ред.), то трейдеры перед новым годом называли цену от $20 тысяч за простой за сутки», — об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
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Министр добавил, что ущерб от простоя в первую очередь терпят украинские аграрии, которые теряют несколько десятков долларов на тонне зерна.
По данным Министерства инфраструктуры Украины, в Босфоре растет очередь из судов, ожидающих инспекции.
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«российская делегация продолжает тормозить инспекции и отказывается работать после 15.30. Из 81 заявленного на участие в Инициативе судна зарегистрировали всего 2», — говорится в сообщении ведомства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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