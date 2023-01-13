В Мининфраструктуры рассказали об успехах «зернового коридора» — Finance.ua

В Мининфраструктуры рассказали об успехах «зернового коридора» Сегодня 23:43 — Аграрный рынок

В Мининфраструктуры рассказали об успехах «зернового коридора»

Украина с начала действия «зернового коридора» экспортировала 17,3 млн т украинского продовольствия, из них в январе экспортировано 1 млн т аграрной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Фейсбуке

«„Зерновая инициатива“: отправлен первый в 2023 году миллион тонн украинской агропродукции для стран Африки, Азии и Европы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу, 13 января, из портов Одесской области вышли 11 судов из 313,5 тысячи тонн агропродукции.

Три балкера направляются в страны Африки. Балкер LADY LITEL доставит 31 тыс. т пшеницы в Ливию, балкер East wind 1 — 25 тыс. т в Тунис, а также балкер Lady Hatice — 11 тыс. т продовольствия — в Марокко.

Порт «Черноморск» пришвартовал балкер Antheia, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН для доставки украинской пшеницы в Афганистан.

По состоянию на 13 января в портах Одесса обрабатывается 17 судов, на которые будет загружено 519 тыс. т украинской агропродукции.

По «зерновому коридору» движутся 5 судов под загрузку. В Босфоре инспекции Совместного координационного центра ожидают 104 судна.

С 1 августа из одесских портов вышли 644 судна, которые экспортировали 17,3 млн т украинского продовольствия.

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Укрінформ По материалам:

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