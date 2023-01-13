В Мининфраструктуры рассказали об успехах «зернового коридора» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Мининфраструктуры рассказали об успехах «зернового коридора»

Аграрный рынок
9
В Мининфраструктуры рассказали об успехах «зернового коридора»
В Мининфраструктуры рассказали об успехах «зернового коридора»
Украина с начала действия «зернового коридора» экспортировала 17,3 млн т украинского продовольствия, из них в январе экспортировано 1 млн т аграрной продукции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Фейсбуке.
«„Зерновая инициатива“: отправлен первый в 2023 году миллион тонн украинской агропродукции для стран Африки, Азии и Европы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу, 13 января, из портов Одесской области вышли 11 судов из 313,5 тысячи тонн агропродукции.
Три балкера направляются в страны Африки. Балкер LADY LITEL доставит 31 тыс. т пшеницы в Ливию, балкер East wind 1 — 25 тыс. т в Тунис, а также балкер Lady Hatice — 11 тыс. т продовольствия — в Марокко.
Порт «Черноморск» пришвартовал балкер Antheia, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН для доставки украинской пшеницы в Афганистан.
По состоянию на 13 января в портах Одесса обрабатывается 17 судов, на которые будет загружено 519 тыс. т украинской агропродукции.
По «зерновому коридору» движутся 5 судов под загрузку. В Босфоре инспекции Совместного координационного центра ожидают 104 судна.
С 1 августа из одесских портов вышли 644 судна, которые экспортировали 17,3 млн т украинского продовольствия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.