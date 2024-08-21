За сутки на бюджетную субсидию на землю подались более 7,7 тыс. агропроизводителей — Finance.ua

За сутки на бюджетную субсидию на землю подались более 7,7 тыс. агропроизводителей Сегодня 15:38 — Кредит&Депозит

За сутки на бюджетную субсидию на землю подались более 7,7 тыс. агропроизводителей

За сутки в Государственном аграрном реестре (ГАР) на получение бюджетной субсидии в размере 4000 грн на 1 га зарегистрировались 7729 агропроизводителей.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

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Прием заявок остановлен из-за исчерпания предусмотренного объема бюджетных ассигнований. Поданные заявки будут обработаны в установленном порядке. Следующая, 3 волна, принятие заявок по этому направлению помощи будет проведена в октябре 2024 г.

Поддержка предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16.08.2022 № 918.

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