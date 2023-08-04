За средства партнеров реализуются до 80% проектов восстановления — Кубраков Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Около 80% проектов восстановления в Украине сегодня реализуются с использованием механизмов международных финансовых институтов и средств партнеров.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Сейчас 80% проектов восстановления осуществляются через механизмы международных финансовых институций, во многих случаях — за средства партнеров», — сказал он на конференции «Победа ради будущего Украины: прозрачность и эффективность» в Киеве в пятницу.

Справка Finance.ua:

Вырученные в рамках программы деньги можно потратить на приобретение строительных материалов: окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ.

Потратить денежные средства нужно в течение 12 месяцев с момента получения, иначе они вернутся в бюджет.

Максимальная сумма — 200 тыс. грн.

Приобрести товары и услуги можно только у компаний-участников программы. К сожалению, полного перечня таких компаний в официальных источниках пока нет.

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