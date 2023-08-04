За средства партнеров реализуются до 80% проектов восстановления — Кубраков
Около 80% проектов восстановления в Украине сегодня реализуются с использованием механизмов международных финансовых институтов и средств партнеров.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Сейчас 80% проектов восстановления осуществляются через механизмы международных финансовых институций, во многих случаях — за средства партнеров», — сказал он на конференции «Победа ради будущего Украины: прозрачность и эффективность» в Киеве в пятницу.
Справка Finance.ua:
- Вырученные в рамках программы деньги можно потратить на приобретение строительных материалов: окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ.
- Потратить денежные средства нужно в течение 12 месяцев с момента получения, иначе они вернутся в бюджет.
- Максимальная сумма — 200 тыс. грн.
- Приобрести товары и услуги можно только у компаний-участников программы. К сожалению, полного перечня таких компаний в официальных источниках пока нет.
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