За сколько можно арендовать квартиру в Киевской области — Finance.ua

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За сколько можно арендовать квартиру в Киевской области

Недвижимость
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В Киевской области активно восстанавливается рынок долгосрочной аренды. Если сравнивать с июнем, количество предложений в июле выросло на треть и составило 6 266 объявлений об аренде.
Об этом говорится в новом исследовании OLX Недвижимость. Где появилось больше всего предложений и в каких городах выгоднее всего арендовать жилье — рассказывает 24 канал.

В Киевской области возросло количество свободного жилья

Больше всего вариантов в июле зафиксировали в деоккупированном Ирпене. Здесь арендодатели предлагали 2 569 квартир. Немного меньше объявлений появилось в Броварах — 1 378 предложений. В Борисполе и Буче за месяц выставили 979 и 919 объявлений соответственно.

В каких городах вырос спрос

  • Бровары — 4 487 откликов на объявление;
  • Ирпень — 3497 откликов на объявление;
  • Борисполь — 2 209 откликов на объявление;
  • Буча — 1 364 откликов на объявление;
  • Васильков — 668 откликов на объявление.

На сколько подешевела аренда жилья

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году цены на аренду в Киевской области в июле существенно снизились. Однокомнатные квартиры подешевели на 1400 гривен (падение на 28,5%), двухкомнатные — на 1 500 гривен (-24%), а трехкомнатные — на 2 000 гривен (-23%).
Самые низкие цены на аренду, как и в прошлом году, в поселке Бородянка. Здесь арендодатели просят в среднем 3 500 гривен в месяц за одно- или двухкомнатную квартиру.
  • В Борисполе, Буче и Гостомеле снять однокомнатное жилье можно за 5 000 гривен в месяц.
  • Чуть меньше 5 500 гривен в месяц составила аренда в Ирпене или Василькове.
  • Дороже всего — около 6 000 гривен в месяц стоит арендовать жилье в Броварах.
Двухкомнатные квартиры в Киевской области сдавали в среднем в пределах 5 500 — 8 000 гривен в месяц. А вот трехкомнатные квартиры в июле стоили около 6 000 — 9 000 гривен в месяц.
Самые доступные цены на квартиры в Василькове, Борисполе и Буче, дорого обойдется аренда жилья в Ирпене и Ворзеле.
По материалам:
Телеканал 24
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