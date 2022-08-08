За семь месяцев 2022 года правительство перечислило местным бюджетам 86,4 миллиарда — Finance.ua
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За семь месяцев 2022 года правительство перечислило местным бюджетам 86,4 миллиарда

Казна и Политика
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За семь месяцев 2022 года правительство перечислило местным бюджетам 86,4 миллиарда
За семь месяцев 2022 года правительство перечислило местным бюджетам 86,4 миллиарда
За январь-июль 2022 года правительство обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 86,4 млрд грн, что составляет 83,5% от предусмотренных росписью ассигнований.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что за семь месяцев этого года перечислены: базовая дотация в сумме 9,5 млрд грн (100% к росписи ассигнований) и образовательная субвенция в сумме 63,9 млрд грн (100% к росписи).
В июле 2022 года местные бюджеты получили 6,3 млрд грн трансфертов.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Также в распоряжении органов местного самоуправления осталась реверсная дотация, не перечисляемая в государственный бюджет в условиях военного времени, в объеме 899 млн гривен.
Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду за январь — июль 2022 года увеличились на 60,8 млрд грн, или в 2,1 раза и по состоянию на 1 августа составляют 117,2 млрд грн.
В пресс-службе отмечают, что увеличение остатков средств произошло во всех регионах Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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