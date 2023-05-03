За счет продажи е/е Украина накопит ресурсы на восстановление энергетики к новому отопительному сезону — Шмыгаль — Finance.ua
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За счет продажи е/е Украина накопит ресурсы на восстановление энергетики к новому отопительному сезону — Шмыгаль

Энергетика
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За счет продажи электроэнергии Украина накопит ресурсы на восстановление энергетики к новому отопительному сезону, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«После модернизации запущена межгосударственная линия электропередачи между Украиной и Польшей. Специалисты „Укрэнерго“ и их польские коллеги из компании PSE быстро произвели все работы. А европейские партнеры предоставили около тысячи единиц оборудования. Линия работает уже с 27 апреля. Она успешно прошла трехдневный тестовый период», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
По словам премьера, дополнительный мощный интерконнектор увеличивает экспортно-импортные возможности Украины.
«За счет продажи электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики к новосу отопительному сезону. А в случае необходимости активизируем импорт и получим аварийную помощь от соседей. Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки», — заявил Шмыгаль.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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