За счет продажи е/е Украина накопит ресурсы на восстановление энергетики к новому отопительному сезону — Шмыгаль Сегодня 14:35 — Энергетика

За счет продажи электроэнергии Украина накопит ресурсы на восстановление энергетики к новому отопительному сезону, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«После модернизации запущена межгосударственная линия электропередачи между Украиной и Польшей. Специалисты „Укрэнерго“ и их польские коллеги из компании PSE быстро произвели все работы. А европейские партнеры предоставили около тысячи единиц оборудования. Линия работает уже с 27 апреля. Она успешно прошла трехдневный тестовый период», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По словам премьера, дополнительный мощный интерконнектор увеличивает экспортно-импортные возможности Украины.

«За счет продажи электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики к новосу отопительному сезону. А в случае необходимости активизируем импорт и получим аварийную помощь от соседей. Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки», — заявил Шмыгаль.

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