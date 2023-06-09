За пять месяцев китайский экспорт в россию вырос на 76% — Finance.ua

За пять месяцев китайский экспорт в россию вырос на 76% Сегодня 02:53 — Мир

За пять месяцев китайский экспорт в россию вырос на 76%

Китайский экспорт в россию за первые пять месяцев вырос на 75,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 42,9 млрд долл., тогда как импорт вырос на 20,4% - до 50,9 млрд долл.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Главным таможенным управлением КНР.

При этом объем внешней торговли Китая с рф в январе-мае составил 93,8 млрд долл., что на 40,7% больше, чем годом ранее.

Общий объем импорта и экспорта Китая за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,7% в местной валюте, до 16,8 трлн юаней, однако в долларовом эквиваленте уменьшился на 2,8% - до 2,4 трлн долл.

Статистика свидетельствует, что в мае зарубежные поставки КНР сократились впервые за три месяца, преимущественно из-за общего падения экспорта в страны Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейский Союз, США и Японию — главные торговые партнеры Китая. Наибольший спад — по поставкам электронных товаров, таких как ПК и мобильные телефоны, а также одежды и игрушек.

Падение импорта объясняется прежде всего в первую очередь низкими ценами на сырую нефть и другие ресурсы, по которым китайские компании покупали их в отчетном периоде, а также все еще низким внутренним спросом в самой стране.

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В четверку крупнейших торговых партнеров КНР в январе — мае вошли страны АСЕАН, торговля Китая с которыми выросла на 2,1%, до 377 млрд долл., Европейский Союз с показателем 332 млрд долл. товарооборота, что на 3,7% меньше по сравнению с прошлым годом, Соединенные Штаты с 274,7 млрд долл. (-12,3% год к году) и Япония — 131,3 млрд долл. (-10,4%).

Снижение показателей экспорта/импорта Китая усугубляет обеспокоенность специалистов относительно замедления экономического восстановления страны на фоне замедления экономик ключевых стран — торговых партнеров КНР.

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Укрінформ По материалам:

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