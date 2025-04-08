За повышение цен производителям яиц угрожают штрафами — Finance.ua

За повышение цен производителям яиц угрожают штрафами Сегодня 18:10 — Казна и Политика

3 апреля 2025 года Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации о предотвращении нарушений законодательства о защите экономической конкуренции десяти крупнейшим производителям/реализаторам куриных яиц.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Куриные яйца включены в перечень базовых товаров, формирующих «потребительскую корзину». Но на сегодняшний день в Украине наблюдается увеличение их стоимости в точках розничной продажи продуктов питания. Такая ситуация присуща рынку куриных яиц, в частности, накануне Пасхальных праздников, когда увеличивается спрос на соответствующий товар.

В настоящее время АМКУ проводит исследование колебания цен на куриные яйца.

Следует отметить, что соответствующий рынок отнесен к экспортно-ориентированным отраслям промышленности. Но наращивание объемов экспорта товара за счет уменьшения объемов его реализации на внутренний рынок приведет к:

созданию условий для возникновения искусственного дефицита яиц на внутреннем рынке Украины;

повышению цен на этот продукт для конечных потребителей (учитывая увеличение спроса из-за приближающейся Пасхи).

АМКУ предостерегает субъектов хозяйствования — участников рынка, которые занимаются производством куриных яиц, от повышения цен и создания условий возникновения искусственного дефицита.

О результатах рассмотрения предоставленных Комитетом рекомендаций предприятия должны известить АМКУ в 10-дневный срок со дня их получения.

agronews По материалам:

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