За повышение цен производителям яиц угрожают штрафами — Finance.ua

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За повышение цен производителям яиц угрожают штрафами

Казна и Политика
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3 апреля 2025 года Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации о предотвращении нарушений законодательства о защите экономической конкуренции десяти крупнейшим производителям/реализаторам куриных яиц.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета.
Куриные яйца включены в перечень базовых товаров, формирующих «потребительскую корзину». Но на сегодняшний день в Украине наблюдается увеличение их стоимости в точках розничной продажи продуктов питания. Такая ситуация присуща рынку куриных яиц, в частности, накануне Пасхальных праздников, когда увеличивается спрос на соответствующий товар.
В настоящее время АМКУ проводит исследование колебания цен на куриные яйца.
Следует отметить, что соответствующий рынок отнесен к экспортно-ориентированным отраслям промышленности. Но наращивание объемов экспорта товара за счет уменьшения объемов его реализации на внутренний рынок приведет к:
  • созданию условий для возникновения искусственного дефицита яиц на внутреннем рынке Украины;
  • повышению цен на этот продукт для конечных потребителей (учитывая увеличение спроса из-за приближающейся Пасхи).
АМКУ предостерегает субъектов хозяйствования — участников рынка, которые занимаются производством куриных яиц, от повышения цен и создания условий возникновения искусственного дефицита.
О результатах рассмотрения предоставленных Комитетом рекомендаций предприятия должны известить АМКУ в 10-дневный срок со дня их получения.
По материалам:
agronews
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