За последнюю неделю в Украину въехали на 80 тысяч человек больше, чем выехали — ГПСУ Сегодня 17:39 — Личные финансы

За три месяца этого года общий пассажиропоток через госграницу по сравнению с аналогичным периодом 2022 года меньше на 16%.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга по оперативной ситуации на границах и пунктах пропуска.

«За три месяца этого года общий пассажиропоток по сравнению с такими же показателями прошлого года снизился в целом на 16%. В последнее время из общего пассажиропотока преобладает въезд в Украину. Это связано с пасхальными праздниками. Всего за последнюю неделю в Украину въехало на 80 тыс. человек больше, чем уезжало», — отметил Демченко.

По его словам, въезжают преимущественно граждане Украины.

«И мы подчеркиваем, что высокая динамика пассажиропотока будет сохраняться до завершения Пасхальных праздников», — добавил представитель ГПСУ.

По состоянию на 2 апреля 2023 года количество украинских беженцев в Европе, получивших статус временной защиты или аналогичной национальной программы защиты, достигло 5 008 482 человек по состоянию на конец марта. Это максимальный показатель с начала полномасштабной войны.

По сравнению с концом января количество украинских граждан, получивших официальную защиту в странах Европы, выросло на 185 тысяч человек.

Больше всего украинцев приютила Польша — 1,577 млн. На втором месте Германия — 922 тысячи. В Чехии убежище нашли 502 тыс. украинцев.

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УНІАН По материалам:

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