За последнюю неделю около 200 военнослужащих выбрали дату бракосочетания в «Армия+» — Finance.ua

За последнюю неделю около 200 военнослужащих выбрали дату бракосочетания в «Армия+» Сегодня 12:23 — Казна и Политика

За последнюю неделю около 200 военнослужащих выбрали дату бракосочетания в «Армия+»

Около 200 военных за последнюю неделю узнали дату бракосочетания через «Армия+», еще 8 пар — уже заключили брак.

Об этом сообщило Министерство обороны.

Первой парой, официально женившейся по инициативе «Армия+», стали боец медицинской роты 47 ОМБр «Магура» Юлия и ее жених Евгений. Юлия приняла участие в церемонии прямо с передовой, в перерывах между выполнением боевых задач.

«Благодарна „Армия+“ и „Дія“, которые сделали такую ​​возможность внеочередного бракосочетания. Я бы с радостью приехала, но пока неизвестно, когда это могло бы произойти», — говорит военная.

Чтобы воспользоваться услугой, военные должны пройти авторизацию в приложении Армия+, где будут выбирать сервис «Бракосочетание онлайн». Система автоматически перенаправит их в «Дія», где они получат приоритетный доступ для выбора даты и времени свадьбы.

В день свадьбы нужно просто перейти по ссылке в «Дія», где их будет ждать работник Цифрового ГРАГСа. Церемония длится до 30 минут.

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