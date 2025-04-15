За последнюю неделю около 200 военнослужащих выбрали дату бракосочетания в «Армия+» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За последнюю неделю около 200 военнослужащих выбрали дату бракосочетания в «Армия+»

Казна и Политика
24
За последнюю неделю около 200 военнослужащих выбрали дату бракосочетания в «Армия+»
За последнюю неделю около 200 военнослужащих выбрали дату бракосочетания в «Армия+»
Около 200 военных за последнюю неделю узнали дату бракосочетания через «Армия+», еще 8 пар — уже заключили брак.
Об этом сообщило Министерство обороны.
Первой парой, официально женившейся по инициативе «Армия+», стали боец медицинской роты 47 ОМБр «Магура» Юлия и ее жених Евгений. Юлия приняла участие в церемонии прямо с передовой, в перерывах между выполнением боевых задач.
«Благодарна „Армия+“ и „Дія“, которые сделали такую ​​возможность внеочередного бракосочетания. Я бы с радостью приехала, но пока неизвестно, когда это могло бы произойти», — говорит военная.
Чтобы воспользоваться услугой, военные должны пройти авторизацию в приложении Армия+, где будут выбирать сервис «Бракосочетание онлайн». Система автоматически перенаправит их в «Дія», где они получат приоритетный доступ для выбора даты и времени свадьбы.
В день свадьбы нужно просто перейти по ссылке в «Дія», где их будет ждать работник Цифрового ГРАГСа. Церемония длится до 30 минут.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems