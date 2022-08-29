За последний год хакеры украли NFT на более чем $100 млн — Finance.ua

За последний год хакеры украли NFT на более чем $100 млн 29.08.2022, 00:47 — Финтех и Карты

За последний год хакеры украли NFT на более чем $100 млн

Аналитики из Elliptic представили отчет о киберпреступлениях в сфере NFT. Согласно ему, за прошедший год хакеры похитили NFT на сумму в более чем $100 млн. При этом на каждой схеме они заработали в среднем $300 тысяч.

За основу исследования аналитики взяли данные с июля 2021 по июль 2022 года. При этом количество украденных токенов за указанный период растет по экспоненте.

Если в июле прошлого года хакеры похитили 494 NFT на $1,5 млн, то за тот же месяц в 2022 им удалось украсть уже 4647. Самым «результативным» стал май. За этот месяц злоумышленники украли 3473 NFT на рекордную сумму в $23,9 млн.

По данным агентства, 23% от всех украденных NFT в этом году поступили в результате взлома Discord или других публичных каналов связи. На каждой афере преступники «заработали» около $300 тысяч.

В июне-июле этого года кражи ценных токенов снизились. Вместо этого мошенники нацелились на дешевые, но гораздо более распространенные NFT из других коллекций.

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Если же взять более ранние отчеты Elliptic, то видно, что с 2017 года через рынок NFT «отмыли» около $8 млн. При этом через скандальный микшер Tornado Cash прошло уже более $328 млн.

Обозначенные данные приблизительные. В отчете агентства говорится, что владельцы не всегда заявляют о краже токенов. Кроме того, в сети освещают только самые громкие аферы, тогда как мелкие хищения остаются без внимания. Так что реальные цифры могут быть значительно выше.

noworries По материалам:

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