За последний год хакеры украли NFT на более чем $100 млн — Finance.ua

За последний год хакеры украли NFT на более чем $100 млн
Аналитики из Elliptic представили отчет о киберпреступлениях в сфере NFT. Согласно ему, за прошедший год хакеры похитили NFT на сумму в более чем $100 млн. При этом на каждой схеме они заработали в среднем $300 тысяч.
За основу исследования аналитики взяли данные с июля 2021 по июль 2022 года. При этом количество украденных токенов за указанный период растет по экспоненте.
Если в июле прошлого года хакеры похитили 494 NFT на $1,5 млн, то за тот же месяц в 2022 им удалось украсть уже 4647. Самым «результативным» стал май. За этот месяц злоумышленники украли 3473 NFT на рекордную сумму в $23,9 млн.
По данным агентства, 23% от всех украденных NFT в этом году поступили в результате взлома Discord или других публичных каналов связи. На каждой афере преступники «заработали» около $300 тысяч.
В июне-июле этого года кражи ценных токенов снизились. Вместо этого мошенники нацелились на дешевые, но гораздо более распространенные NFT из других коллекций.
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Если же взять более ранние отчеты Elliptic, то видно, что с 2017 года через рынок NFT «отмыли» около $8 млн. При этом через скандальный микшер Tornado Cash прошло уже более $328 млн.
Обозначенные данные приблизительные. В отчете агентства говорится, что владельцы не всегда заявляют о краже токенов. Кроме того, в сети освещают только самые громкие аферы, тогда как мелкие хищения остаются без внимания. Так что реальные цифры могут быть значительно выше.
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