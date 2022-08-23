Стоимость крупнейшей коллекции NFT в мире упала до самого низкого показателя в 2022 году — Finance.ua

Стоимость крупнейшей коллекции NFT в мире упала до самого низкого показателя в 2022 году Сегодня 03:01 — Финтех и Карты

Стоимость крупнейшей коллекции NFT в мире упала до самого низкого показателя в 2022 году

Цена коллекции NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) упала до самого низкого уровня с начала года. Это произошло на фоне продолжительного падения рынка NFT и общего обвала криптовалютного рынка. Торгуясь за 65,68 ETH, минимальная цена NFT Bored Ape Yacht Club упала до показателя, которого не было с января 2022 года. Согласно данным CoinGecko, она имеет нисходящий тренд после достижения исторического максимума в 153,7 ETH, состоявшегося 1 мая.

BAYC остается крупнейшей коллекцией NFT с рыночной капитализацией 656 800 ETH, немного выше своего ближайшего конкурента, CryptoPunks (общая рыночная капитализация которого достигает 655 000 ETH).

Однако это еще не все плохие новости для владельцев Bored Apes. Колебание цены Ethereum означает, что в долларовом эквиваленте минимальная цена BAYC на сегодняшний день составляет около 107 000 долларов. Это значительно ниже, чем в начале 2022 года, когда токен стоил чуть меньше 256 000 долларов.

Однако и это еще не все. Токены Bored Apes, приобретенные с помощью кредитов в службе однорангового кредитования BenDAO, могут быть ликвидированы из-за резкого падения минимальной цены коллекции. BenDAO утверждает, что «краткосрочные колебания минимальной цены NFT являются нормальным явлением».

Напомним, что недавно член Bored Ape Yacht Club с ником Vis. Eth приобрел Bored Ape #5383 за 777 EТН, что эквивалентно почти $1,5 миллиона. Golden Fur Bored Ape NFT или Bored Ape #5383 — сердитая обезьяна в рубашке дровосека. По данным Rarity Tools, инструмента для определения уникальности NFT, Bored Ape #5383 занимает 320 место среди самых редких обезьян.

noworries По материалам:

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