За последние 30 дней Bitcoin вырос на 17% — Finance.ua

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За последние 30 дней Bitcoin вырос на 17%

Финтех и Карты
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За последние 30 дней Bitcoin вырос на 17%
За последние 30 дней Bitcoin вырос на 17%
Июль стал лучшим месяцем 2022 года для Bitcoin — флагманская криптовалюта выросла в цене на 17% за 30 дней.
Согласно данным CoinMarketCap, второй квартал 2022 года стал самым плохим для ВТС за последние 10 лет, отличившись падением стоимости флагманской криптовалюты на 55%.
Впрочем, тенденция снижения цены Bitcoin частично прекратилась в июле — ВТС завершил месяц со стоимостью $24 500, поднявшись на 16,6%. На момент написания новости BTC торгуется по $23041.
Напомним, Bitcoin удалось вырасти в цене в конце июля благодаря повышению диапазона ключевой ставки от Федеральной резервной системы США (ФРС) сразу на 75 базисных пунктов. Так, в ночь с 27 на 28 июля ВТС вырос сразу на 9% и торговался по $23 173.
Согласно ежемесячным данным Coinglass, август обычно является медвежьим месяцем для рынка криптовалют, поэтому аналитики призвали инвесторов быть готовыми к падению стоимости Bitcoin и альткоинов.
Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

Хочу работать с криптой

По материалам:
noworries
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