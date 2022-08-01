За последние 30 дней Bitcoin вырос на 17% — Finance.ua

За последние 30 дней Bitcoin вырос на 17% Сегодня 18:32 — Финтех и Карты

За последние 30 дней Bitcoin вырос на 17%

Июль стал лучшим месяцем 2022 года для Bitcoin — флагманская криптовалюта выросла в цене на 17% за 30 дней.

Согласно данным CoinMarketCap, второй квартал 2022 года стал самым плохим для ВТС за последние 10 лет, отличившись падением стоимости флагманской криптовалюты на 55%.

Впрочем, тенденция снижения цены Bitcoin частично прекратилась в июле — ВТС завершил месяц со стоимостью $24 500, поднявшись на 16,6%. На момент написания новости BTC торгуется по $23041.

Напомним, Bitcoin удалось вырасти в цене в конце июля благодаря повышению диапазона ключевой ставки от Федеральной резервной системы США (ФРС) сразу на 75 базисных пунктов. Так, в ночь с 27 на 28 июля ВТС вырос сразу на 9% и торговался по $23 173.

Согласно ежемесячным данным Coinglass, август обычно является медвежьим месяцем для рынка криптовалют, поэтому аналитики призвали инвесторов быть готовыми к падению стоимости Bitcoin и альткоинов.

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noworries По материалам:

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