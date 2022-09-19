За полгода Украинское дунайское пароходство перевезло более трех тысяч контейнеров — Finance.ua
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За полгода Украинское дунайское пароходство перевезло более трех тысяч контейнеров

Казна и Политика
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С начала возобновления контейнерных перевозок ЧАО «Украинское дунайское пароходство» транспортировало своим флотом около 3,3 тыс. контейнеров.
Об этом сообщил генеральный директор ЧАО «УДП» Дмитрий Москаленко в Фейсбуке.
«За полгода перевезены контейнеры в объеме 3298 TEU. Под контейнерное направление задействованы 12 судов (открытых барж и сухогрузов-толкателей)», — говорится в сообщении.
По словам Москаленко, первые контейнерные перевозки флотом УДП начались почти полгода назад в качестве эксперимента. Уже в конце мая удалось сформировать первый контейнерный караван в составе самоходного судна Капитан Ширков и пяти барж. Начиная с августа предприятие полностью перешло на работу в режиме контейнерных караванов.
В настоящее время предприятие перевозит на экспорт металлы, подсолнечный шрот и масло, алкогольные изделия, молоко, деревообрабатывающую продукцию, горох, зерно насыпью. Среди импортных грузов — электроника, трубы, запчасти к аграрной технике, автомобильные покрышки, рис и другие пищевые продукты.
В рамках Всемирной продовольственной программы ООН балкеры УДП перевезли около 600 контейнеров TEU с гуманитарными грузами.
Как сообщалось, УДП переходит на новую систему контроля расхода топлива — суда предприятия оборудуют системой контроля данных.
По материалам:
Укрінформ
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