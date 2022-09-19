За полгода Украинское дунайское пароходство перевезло более трех тысяч контейнеров — Finance.ua

За полгода Украинское дунайское пароходство перевезло более трех тысяч контейнеров Сегодня 13:33 — Казна и Политика

С начала возобновления контейнерных перевозок ЧАО «Украинское дунайское пароходство» транспортировало своим флотом около 3,3 тыс. контейнеров.

Об этом сообщил генеральный директор ЧАО «УДП» Дмитрий Москаленко в Фейсбуке

«За полгода перевезены контейнеры в объеме 3298 TEU. Под контейнерное направление задействованы 12 судов (открытых барж и сухогрузов-толкателей)», — говорится в сообщении.

По словам Москаленко, первые контейнерные перевозки флотом УДП начались почти полгода назад в качестве эксперимента. Уже в конце мая удалось сформировать первый контейнерный караван в составе самоходного судна Капитан Ширков и пяти барж. Начиная с августа предприятие полностью перешло на работу в режиме контейнерных караванов.

В настоящее время предприятие перевозит на экспорт металлы, подсолнечный шрот и масло, алкогольные изделия, молоко, деревообрабатывающую продукцию, горох, зерно насыпью. Среди импортных грузов — электроника, трубы, запчасти к аграрной технике, автомобильные покрышки, рис и другие пищевые продукты.

В рамках Всемирной продовольственной программы ООН балкеры УДП перевезли около 600 контейнеров TEU с гуманитарными грузами.

Как сообщалось, УДП переходит на новую систему контроля расхода топлива — суда предприятия оборудуют системой контроля данных.

Укрінформ По материалам:

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