За полгода украинский парк электромобилей пополнили 12,6 тыс. авто: ТОП-продаж (инфографика) — Finance.ua

За полгода украинский парк электромобилей пополнили 12,6 тыс. авто: ТОП-продаж (инфографика)
С января по июнь этого года украинский парк углеродно-нейтрального транспорта пополнили 12,6 тыс. электромобилей (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.
Из них: новых — 2,8 тыс. ед., подержанных — 9,8 тыс. ед.
Относительно результата I полугодия 2022 г., количество электромобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, увеличилось втрое.
В то же время доля новых машин в регистрациях BEV выросла с 18% (в I полугодии 2022 г.) до 22%.
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