За полгода украинские АЗС оштрафовали на 20,7 млн грн — Finance.ua
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За полгода украинские АЗС оштрафовали на 20,7 млн грн

Криминал
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За 6 месяцев 2022 года Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) проверила 541 заправку. При этом в 73,4% случаях было выявлено нарушение государственной дисциплины цен.
«По результатам проверок вынесено 296 решений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму 20 713, 356 тыс. гривен и составлено 155 предписаний об устранении нарушений», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что за нарушение законодательства 100 ответственных лиц были привлечены к административной ответственности и вынесены постановления о наложении административных санкций на сумму почти 21 млн грн.
Напомним, весной правительство решило отказаться от государственного регулирования цен на топливо.
По материалам:
Auto-Consulting
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