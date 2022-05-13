За первую неделю платформы для пожертвований Украине поступило более 25 миллионов долларов — Finance.ua

За первую неделю платформы для пожертвований Украине поступило более 25 миллионов долларов

Сегодня 10:29 — Казна и Политика

За первую неделю платформы для пожертвований Украине поступило более 25 миллионов долларов

За первую неделю работы платформы для пожертвований Украины UNITED24 поступило на счета НБУ 25 млн 804 тысяч 580 долларов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Пожертвования поступили из 72 стран мира. Среди самых активных доноров — США, Великобритания, Франция, Канада, Германия и Украина.

«Кроме того, через партнерский фонд Ukraine House собрали 735 673 долл. А еще 362 379 долл. поступило в криптовалюте через платежную компанию Whitepay. Они поступят на счета НБУ в ближайшее время», — заявил он.

В первые 7 дней средства накапливались на счетах НБУ. Теперь они будут распределяться министерствами по наиболее важным потребностям Украины.

Справка Finance.ua:

Украина 5 мая объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.