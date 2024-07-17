За первое полугодие 2024 года товарооборот Украины составил $52,7 млрд — Finance.ua
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За первое полугодие 2024 года товарооборот Украины составил $52,7 млрд

Казна и Политика
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За первое полугодие 2024 года товарооборот Украины составил $52,7 млрд
За первое полугодие 2024 года товарооборот Украины составил $52,7 млрд
В январе-июне 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $33,2 млрд, а экспортировали — на $19,5 млрд.
При этом налогооблагаемый импорт составил $28,1 млрд, что составляет 86% от общих объемов импортируемых товаров.
Дополнительная нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-июне 2024 года составила 0,5 долл./кг, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
За первое полугодие 2024 года товарооборот Украины составил $52,7 млрд
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $6,4 млрд, Польша — $3,7 млрд и Германия — $2,6 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2 млрд, Испанию — на $1,6 млрд, Китай — на $1,6 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-июне 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
• машины, оборудование и транспорт — $11,4 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет выплачено 69,2 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;
• продукция химической промышленности — $5,9 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет выплачено 36,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
• топливно-энергетические — $4,3 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет выплачено 54,6 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
• продовольственные товары — $12,4 млрд
• металлы и изделия из них — $2,1 млрд
• минеральные продукты — $1,8 млрд
За 6 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспортных товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 148,1 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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