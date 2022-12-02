За ноябрь энергетики ДТЭК вернули свет для более чем миллиона семей — Finance.ua

За ноябрь энергетики ДТЭК вернули свет для более чем миллиона семей Сегодня 14:33 — Энергетика

За прошлый месяц энергетики компании ДТЭК вернули свет более чем для 1 млн семей в 1104 населенных пунктах Киевской, Донецкой, Днепропетровской областей и в городе Киев.

Об этом говорится в сообщении компании

Только в Киеве свет вернули 395 тысячам семей. Еще 324 тысячи потребителей подключены к электропитанию в Киевской области, чьи дома были обесточены в результате ракетных террористических атак.

В Днепропетровской области энергетики вернули свет 110 тысячам семей, в Донецкой — для 205 тысяч семей.

«За 9 месяцев войны энергетики вернули свет уже 5,8 млн семей на Киевщине, Днепропетровщине, Одесщине, Донетчине и в городе Киев. Несмотря на регулярные обстрелы, наши специалисты продолжают работать и восстанавливать разрушенные сети сразу как только получают разрешение ВСУ и ГСЧС. Кроме того, наши энергетики помогают возвращать свет где это необходимо — на деоккупированных территориях Херсонщины. 6 бригад энергетиков ДТЭК работают над восстановлением сетей на севере и юге области. Наша цель — обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни жителей регионов», — цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Сети Александра Фоменко.

Из-за значительных разрушений энергосистемы в Украине применяются экстренные и стабилизационные отключения. В ДТЭК напомнили, что актуальная информация об отключении публикуется на сайтах региональных компаний, страницах в соцсетях и в официальном телеграм-канале ДТЭК https://t.me/dtek_ua.

УНІАН По материалам:

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