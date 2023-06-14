За некачественное обучение водителей предлагают штрафовать автошколы — Finance.ua

За некачественное обучение водителей предлагают штрафовать автошколы Сегодня 17:20 — Личные финансы

За некачественное обучение водителей предлагают штрафовать автошколы

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект № 7354 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами» и поручено главному комитету подготовить его ко второму чтению.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата В Р .

Предлагается дополнить КУоАП двумя новыми статьями, предусматривающими административную ответственность за:

нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств;

нарушение порядка государственной аккредитации заведений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, аттестации их специалистов и порядка оформления или выдачи водительского удостоверения.

Субъектами ответственности будут выступать исключительно должностные лица заведений, производящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств и должностные лица территориальных сервисных центров МВД.

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Административная ответственность будет наступать только при условии, что допущенные нарушения не содержат в себе состава уголовных правонарушений.

Также путем внесения изменений в Закон Украины «О дорожном движении» предлагается ввести возможность лицу, желающему получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории или типа, осуществлять самоподготовку в соответствии с типовой учебной программой.

То есть лицо будет иметь выбор: обращаться в специальные учреждения (автошколы) — или овладевать программой (теорией) самостоятельно. Практическая подготовка по вождению будет проходить исключительно в автошколах.

Телеканал 24 По материалам:

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