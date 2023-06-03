Сколько штрафов заплатили водители за нарушения ПДД, зафиксированные камерами автофиксации — Finance.ua
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Сколько штрафов заплатили водители за нарушения ПДД, зафиксированные камерами автофиксации

Личные финансы
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Сколько штрафов заплатили водители за нарушения ПДД, зафиксированные камерами автофиксации
Сколько штрафов заплатили водители за нарушения ПДД, зафиксированные камерами автофиксации
Внедрение системы автофиксации состоялось в 2020 году. За три года к системе фиксации подключили 270 стационарных технических средств (приборов контроля) и 4 подвижных контроля в спецавтомобилях «Фантом».
Об этом рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
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В настоящее время, с учетом военного положения, к системе подключено 167 приборов (возобновлена работа 163 стационарных технических средств, и в городе Днепре и Кременчуге заработало 4 новых прибора контроля).
За весь период функционирования системы полицейскими вынесено более 6,4 миллиона постановлений об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, уплачено штрафов на сумму более 1,8 миллиарда гривен.
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География системы фиксации охватила 25 городов и 16 областей, однако из-за военных действий работа камер продолжается в 21 городе и 11 областях.
В настоящее время с помощью комплексов автофиксации осуществляется фиксация нарушений установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч и нарушений правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.

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По материалам:
Телеканал 24
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