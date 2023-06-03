Сколько штрафов заплатили водители за нарушения ПДД, зафиксированные камерами автофиксации — Finance.ua

Сколько штрафов заплатили водители за нарушения ПДД, зафиксированные камерами автофиксации Сегодня 19:21 — Личные финансы

Сколько штрафов заплатили водители за нарушения ПДД, зафиксированные камерами автофиксации

Внедрение системы автофиксации состоялось в 2020 году. За три года к системе фиксации подключили 270 стационарных технических средств (приборов контроля) и 4 подвижных контроля в спецавтомобилях «Фантом».

Об этом рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В настоящее время, с учетом военного положения, к системе подключено 167 приборов (возобновлена работа 163 стационарных технических средств, и в городе Днепре и Кременчуге заработало 4 новых прибора контроля).

За весь период функционирования системы полицейскими вынесено более 6,4 миллиона постановлений об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, уплачено штрафов на сумму более 1,8 миллиарда гривен.

Читайте также В Украине стали отменять штрафы с камер автофиксации

География системы фиксации охватила 25 городов и 16 областей, однако из-за военных действий работа камер продолжается в 21 городе и 11 областях.

В настоящее время с помощью комплексов автофиксации осуществляется фиксация нарушений установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч и нарушений правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.