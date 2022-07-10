За неделю украинцы собрали 400 млн грн на «армию дронов» для ВСУ — Finance.ua

За неделю украинцы собрали 400 млн грн на «армию дронов» для ВСУ Сегодня 15:39 — Казна и Политика

Всего за 7 дней украинцам удалось собрать 400 миллионов гривен на приобретение дронов для ВСУ.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«400 млн грн за неделю вы собрали для Армии дронов проекта UNITED24. И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы. Вы не представляете ценности своего вклада в победу. Спасибо от всей команды», — написал министр.

Стоит отметить, что это уже не первый масштабный сбор, организованный силами простых граждан Украины. Абсолютным рекордом стали собранные 600 миллионов гривен на покупку четырех «Байрактаров» для армии. Узнав об этом, турецкий производитель беспилотников решил передать ВСУ три БПЛА бесплатно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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