За неделю НБУ продал 421 миллион долларов на межбанке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За неделю НБУ продал 421 миллион долларов на межбанке

Валюта
28
Национальный банк Украины за неделю продал на межбанковском валютном рынке 421,3 млн долларов и купил 0,52 млн долларов.
Об этом известно из статистики НБУ.
Согласно данным, с 22 по 26 января Нацбанк продал 421,3 млн долл., что на 109,7 млн ​​долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом было куплено 520 тыс долл, что является наибольшим показателем покупки с начала года.
В целом с начала года Нацбанк продал 2,4 млрд долл., в то время как купил почти 1.2 млн дол.
Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения в целевой диапазон 5%.
2 октября 2023 г. Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться — впервые с июля 2022 года.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.