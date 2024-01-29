За неделю НБУ продал 421 миллион долларов на межбанке — Finance.ua

За неделю НБУ продал 421 миллион долларов на межбанке Сегодня 13:12 — Валюта

Национальный банк Украины за неделю продал на межбанковском валютном рынке 421,3 млн долларов и купил 0,52 млн долларов.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 22 по 26 января Нацбанк продал 421,3 млн долл., что на 109,7 млн ​​долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом было куплено 520 тыс долл, что является наибольшим показателем покупки с начала года.

В целом с начала года Нацбанк продал 2,4 млрд долл., в то время как купил почти 1.2 млн дол.

Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения в целевой диапазон 5%.

2 октября 2023 г. Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться — впервые с июля 2022 года.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.