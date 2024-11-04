За неделю Нацбанк продал почти 700 миллионов долларов — Finance.ua

За неделю Нацбанк продал почти 700 миллионов долларов Сегодня 10:15 — Валюта

За неделю Нацбанк продал почти 700 миллионов долларов

За неделю с 28 октября по первое ноября Национальный банк Украины продал на межбанке 696,1 млн долл., при этом купил 500 тыс. долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 28 октября по первое ноября Нацбанк продал 696,1 млн долл., что на 11,8 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом Нацбанк купил 500 тыс. долл.

В общей сложности с начала года Нацбанк продал почти 27 млрд долл., тогда как купил 121,2 млн долл.

Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведение в целевой диапазон 5%.

2 октября 2023 г. Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться — впервые с июля 2022 года.

Економічна Правда По материалам:

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