За неделю Нацбанк продал почти 700 миллионов долларов — Finance.ua
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За неделю Нацбанк продал почти 700 миллионов долларов

Валюта
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За неделю Нацбанк продал почти 700 миллионов долларов
За неделю Нацбанк продал почти 700 миллионов долларов
За неделю с 28 октября по первое ноября Национальный банк Украины продал на межбанке 696,1 млн долл., при этом купил 500 тыс. долл.
Об этом известно из статистики НБУ.
Согласно данным, с 28 октября по первое ноября Нацбанк продал 696,1 млн долл., что на 11,8 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом Нацбанк купил 500 тыс. долл.
В общей сложности с начала года Нацбанк продал почти 27 млрд долл., тогда как купил 121,2 млн долл.
Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведение в целевой диапазон 5%.
2 октября 2023 г. Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться — впервые с июля 2022 года.
По материалам:
Економічна Правда
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