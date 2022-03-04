За неделю криптофонд Украины собрал 50 миллионов долларов в криптовалюте — Finance.ua
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За неделю криптофонд Украины собрал 50 миллионов долларов в криптовалюте

Сегодня 09:40Финтех и Карты
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За неделю криптофонд Украины собрал 50 млн долларов в криптовалюте для поддержки Украины.
За неделю криптофонд Украины собрал 50 млн долларов в криптовалюте для поддержки Украины.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, на этой неделе ожидают счета уже $100 млн.
Ранее Федоров сообщил, что Украина открыла криптогаманцы для сбора средств на украинскую армию. Их адреса:
BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH — 0×165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
По его словам, на этой неделе ожидают счета уже $100 млн.
BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH — 0×165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
По материалам: РБК-Україна
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