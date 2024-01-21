За неделю цены на свеклу выросли на 33% — Finance.ua

За неделю цены на свеклу выросли на 33% Сегодня 05:03 — Личные финансы

На текущей неделе украинские аграрии предлагают свеклу на продажу по цене 12−16 гривен/кг, что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

Согласно сообщению, основной причиной такого заметного удорожания является существенное сокращение предложения столовой свеклы на украинском рынке.

В частности, многие украинские фермеры сейчас фактически временно остановили продажи свеклы в ожидании дальнейшего роста цен.

При этом большинство производителей планируют начать реализацию этой продукции не ранее начала февраля.

«Большинство украинских хозяйств не располагают оборудованными хранилищами, а запасы в необорудованных складах к настоящему времени уже порядком истощены. При этом торговая активность в этом сегменте достаточно высока, что также подстегивает ценовой рост», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем на 74% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Українські Новини По материалам:

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