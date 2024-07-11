За месяц с финансового рынка Украины ушли 24 компании и один банк — Finance.ua

За месяц с финансового рынка Украины ушли 24 компании и один банк Сегодня 09:12

За месяц с финансового рынка Украины ушли 24 компании и один банк

За прошлый месяц количество участников небанковского финансового рынка в Украине уменьшилось до 990 (с 1014 в мае), а количество банков сократилось на один — до 62.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 30 июня на рынке небанковских финансовых услуг работали:

548 финансовых компаний (было 555);

78 страховщиков non-life (было 83), 12 life-страховщиков (без изменений) и один страховщик со специальным статусом;

116 ломбардов (было 119);

120 кредитных союзов (было 125);

1 лизингодатель (было 5);

40 страховых брокеров (без изменений);

74 коллекторские компании (без изменений).

Кроме того, на рынке признаны 18 банковских групп (без изменений) и 31 небанковскую финансовую группу (было 27).

В НБУ также отметили, что на платежном рынке продолжают действовать 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Рынок поставщиков финансовых платежных услуг также не изменился. Там работают:

20 платежных учреждений;

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк — эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

Также на платежном рынке действуют 44 коммерческих агента (было 42) и 36 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

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