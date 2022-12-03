За какими автомобилями «охотятся» полицейские в Украине — Finance.ua

За какими автомобилями «охотятся» полицейские в Украине Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

В Украине из-за действия военного положения патрульные полицейские чаще останавливают водителей с целью проверки. Хотя украинцы уже привыкли, но следует понимать, что есть определенные автомобили, которые вызывают повышенный интерес.

Правоохранители останавливают машины чаще других, если видят, что:

в автомобиле — тонированное стекло и тюнинг;

установлен кустарным способом бампер, багажник, лебедки со световыми приборами, что запрещает законодательство;

автомобиль с очевидными признаками неисправностей (одна из обязательных причин по законодательству);

машина грязная (могут заподозрить, что водитель замаскировал криминальное авто);

автомобиль, водитель которого ведет себя нервно, изменил направление движения и резко повернул в сторону;

и агрессивное управление авто, и слишком медленное движение могут привлечь внимание правоохранителей.

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Автотема По материалам:

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