За какими автомобилями «охотятся» полицейские в Украине — Finance.ua

За какими автомобилями «охотятся» полицейские в Украине
В Украине из-за действия военного положения патрульные полицейские чаще останавливают водителей с целью проверки. Хотя украинцы уже привыкли, но следует понимать, что есть определенные автомобили, которые вызывают повышенный интерес.
Правоохранители останавливают машины чаще других, если видят, что:
- в автомобиле — тонированное стекло и тюнинг;
- установлен кустарным способом бампер, багажник, лебедки со световыми приборами, что запрещает законодательство;
- автомобиль с очевидными признаками неисправностей (одна из обязательных причин по законодательству);
- машина грязная (могут заподозрить, что водитель замаскировал криминальное авто);
- автомобиль, водитель которого ведет себя нервно, изменил направление движения и резко повернул в сторону;
- и агрессивное управление авто, и слишком медленное движение могут привлечь внимание правоохранителей.
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