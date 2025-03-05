За какие долги украинцев вносят в Единый реестр должников (инфографика) — Finance.ua

За какие долги украинцев вносят в Единый реестр должников (инфографика) Сегодня 12:02 — Личные финансы

За какие долги украинцев вносят в Единый реестр должников (инфографика)

Более 164 тысяч новых долгов накопили украинцы с декабря 2024 года по март 2025 — за время, которое потребовалось для возобновления работы Единого реестра должников после взлома.

Детальнее об этом рассказали в Опендатаботе.

Более 9 млн долгов зафиксировано в Едином реестре должников. На 1,9% или 164 304 производств увеличилось с момента последнего обновления Реестра в декабре 2024 года. Для сравнения, за полгода Реестр вырос на 4,2%.

За это время на 14% увеличилось количество долгов в виде спецконфискаций — это взыскание имущества по решению суда в рамках уголовных дел. В таких делах компенсация стоимости имущества не предусматривается. В то же время на 7% увеличилось платных изъятий предметов, ставших либо орудием правонарушения, либо объектом. Также в топе с ростом на 9% взыскание имущества по исполнительному документу.

За что у украинцев больше всего долгов

В целом, чаще всего украинцы попадают в Реестр за неуплаченные штрафы за нарушение ПДД — 1,9 млн или 21,4% от общего количества.

Еще 20% составляют долги за административные правонарушения: более 1,8 млн.

Замыкают тройку взыскания в пользу государственного бюджета — 18% или 1,6 млн.

Почти 75% всех долгов приходится на мужчин.

Больше всего долгов зафиксировано на Днепропетровщине — 973 185 производств, что составляет 11% от общего количества.

Далее следует Киев с 633 286 долгами (7%) и Харьковщина — 620 211 (7%). Значительные долги также имеют украинцы в Одесской (525 210) и Донецкой области (521 062).

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