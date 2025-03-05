За какие долги украинцев вносят в Единый реестр должников (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За какие долги украинцев вносят в Единый реестр должников (инфографика)

Личные финансы
137
За какие долги украинцев вносят в Единый реестр должников (инфографика)
За какие долги украинцев вносят в Единый реестр должников (инфографика)
Более 164 тысяч новых долгов накопили украинцы с декабря 2024 года по март 2025 — за время, которое потребовалось для возобновления работы Единого реестра должников после взлома.
Детальнее об этом рассказали в Опендатаботе.
Более 9 млн долгов зафиксировано в Едином реестре должников. На 1,9% или 164 304 производств увеличилось с момента последнего обновления Реестра в декабре 2024 года. Для сравнения, за полгода Реестр вырос на 4,2%.
За это время на 14% увеличилось количество долгов в виде спецконфискаций — это взыскание имущества по решению суда в рамках уголовных дел. В таких делах компенсация стоимости имущества не предусматривается. В то же время на 7% увеличилось платных изъятий предметов, ставших либо орудием правонарушения, либо объектом. Также в топе с ростом на 9% взыскание имущества по исполнительному документу.

За что у украинцев больше всего долгов

  • В целом, чаще всего украинцы попадают в Реестр за неуплаченные штрафы за нарушение ПДД — 1,9 млн или 21,4% от общего количества.
  • Еще 20% составляют долги за административные правонарушения: более 1,8 млн.
  • Замыкают тройку взыскания в пользу государственного бюджета — 18% или 1,6 млн.
За какие долги украинцев вносят в Единый реестр должников (инфографика)
Почти 75% всех долгов приходится на мужчин.
Читайте также
За какие долги украинцев вносят в Единый реестр должников (инфографика)
Больше всего долгов зафиксировано на Днепропетровщине — 973 185 производств, что составляет 11% от общего количества.
Далее следует Киев с 633 286 долгами (7%) и Харьковщина — 620 211 (7%). Значительные долги также имеют украинцы в Одесской (525 210) и Донецкой области (521 062).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.