За июль военным выплатят 70 млрд — Минобороны Сегодня 10:12 — Казна и Политика

За июль военным выплатят 70 млрд — Минобороны

По итогам июля денежные выплаты военным возрастут на 15% и составят около 70 млрд гривен.

Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр на брифинге в четверг, 4 августа.

«За июль, по сравнению с июнем, мы ожидаем роста общего объема выплат — где-то около 15%. Суммарно они ожидаются на уровне около 70 млрд гривен», — сказала Маляр.

Она напомнила, что в прошлом году в госбюджете на 2022 год на Минобороны было заложено 130 млрд гривен, а сейчас только на денежное довольствие направляется 64 млрд — в июне, а за июль — 70 млрд гривен.

Маляр также заверила, что выплаты военным за июнь в июле состоялись планово, несмотря на проблемы в экономике, вызванные полномасштабным вторжением россии.

По ее словам, менее 5% денежного довольствия задержалось по техническим причинам.

«Мы одновременно покупаем оружие, предметы вещевого обеспечения и многое другое. Это огромные платежи, которые нужно было организовать так, что не было сбоев ни в каком направлении. И по состоянию на сегодняшний день, преимущественно по техническим причинам, задержалось менее 5% денежного довольствия, но они гарантированно поступят», — подчеркнула замминистра.

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