За июль военным выплатят 70 млрд — Минобороны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За июль военным выплатят 70 млрд — Минобороны

Казна и Политика
114
За июль военным выплатят 70 млрд — Минобороны
За июль военным выплатят 70 млрд — Минобороны
По итогам июля денежные выплаты военным возрастут на 15% и составят около 70 млрд гривен.
Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр на брифинге в четверг, 4 августа.
«За июль, по сравнению с июнем, мы ожидаем роста общего объема выплат — где-то около 15%. Суммарно они ожидаются на уровне около 70 млрд гривен», — сказала Маляр.
Она напомнила, что в прошлом году в госбюджете на 2022 год на Минобороны было заложено 130 млрд гривен, а сейчас только на денежное довольствие направляется 64 млрд — в июне, а за июль — 70 млрд гривен.
Маляр также заверила, что выплаты военным за июнь в июле состоялись планово, несмотря на проблемы в экономике, вызванные полномасштабным вторжением россии.
По ее словам, менее 5% денежного довольствия задержалось по техническим причинам.
«Мы одновременно покупаем оружие, предметы вещевого обеспечения и многое другое. Это огромные платежи, которые нужно было организовать так, что не было сбоев ни в каком направлении. И по состоянию на сегодняшний день, преимущественно по техническим причинам, задержалось менее 5% денежного довольствия, но они гарантированно поступят», — подчеркнула замминистра.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько 🧐

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.